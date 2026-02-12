بيان من قيادة الجيش.. ماذا جرى عند الحدود البقاعية؟

أعلنت – ، في بيان لها، أن وحدة من الجيش قامت بإغلاق معابر غير شرعية في منطقتي "مرطيسا" و"مكيال فرح" الواقعتين في . وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة أعمال التسلل وتهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود الشمالية والشرقية للبلاد.





Advertisement