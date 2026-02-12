اعتباراً من اليوم.. قرار جديد من المالية يريح المواطنين من عناء "النقد"

أن كافة صناديق القبض التابعة للوزارة، والموزعة على المحتسببيات وبعض الوزارات في مختلف المناطق، أصبحت جاهزة اعتباراً لاستقبال عمليات دفع الرسوم والضرائب عبر بطاقات الائتمان المصرفي.



وأشار الوزير في تصريحه إلى أن خيار الدفع الإلكتروني (Online) بات متاحاً أيضاً للمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرارية العمل بالشيكات المسحوبة لصالح محتسب الخزينة المركزي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتسهيل المعاملات المالية وتحديث طرق الجباية.





