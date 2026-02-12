تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-02-2026 | 09:30
A-
A+
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف موقع "Proto Thema" اليوناني، عن موجة من الاستثمارات اللبنانية والاسرائيلية والاميركية والايرانية، في اليونان، لأسباب مختلفة.

وقال التقرير الذي ترجمه "لبنان24"، إنّه "يستمر تدفق مشتري العقارات الإسرائيليين والأتراك إلى اليونان على دفعات. ولأسباب مختلفة، تُكثّف هذه الجنسيات نشاطها الاستثماري في سوق العقارات اليونانية ، مستغلةً كل فرصة متاحة، سواءً ضمن إطار برنامج التأشيرة الذهبية، أو خارجه، حيث يشترون العقارات في كل أنحاء البلاد؛ إلا أن الدراسات السوقية ذات الصلة تُشير إلى أنهم يُعطون الأولوية لمنطقة أتيكا، وخاصةً وسط المدينة والضواحي الجنوبية، ومنطقة سالونيك، في اليونان.

وحسب التقرير:" يشهد المستثمرون الصينيون انخفاضاً طفيفاً، رغم أنهم ما زالوا يشكلون النسبة الأكبر من مشتري العقارات الأجانب، بينما يشهد المشترون الإيرانيون واللبنانيون والأميركيون زيادة ملحوظة. أما الروس، فيشهدون انخفاضاً سواءً من حيث العدد المطلق أو النسبة المئوية. كل هذا يحدث على الرغم من حقيقة أن طلبات الحصول على التأشيرة الذهبية الجديدة من المواطنين الأجانب كانت في مسار تنازلي خلال العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادات في الحد الأدنى للاستثمار. ومع ذلك، ووفقًا لبيانات العام الماضي الصادرة عن لجنة العقارات التابعة لرابطة الشركات وريادة الأعمال اليونانية (SAEE)، تُقدر استثمارات المشترين الأجانب في العقارات اليونانية من خلال برنامج التأشيرة الذهبية بنحو 8.5 مليار يورو منذ إطلاق البرنامج في عام 2013 وحتى تموز 2023. واستنادًا إلى الطلبات التي لا تزال قيد الانتظار منذ ذلك الحين، من المتوقع أن يتجاوز المبلغ الإجمالي 12 مليار يورو".

وكشف التقرير عن أنّ المشترين الاسرائيليين يهيمنون على سوق العقارات في أتيكا، يليهم الأتراك واللبنانيون، بينما يكمل المستثمرون الصينيون والأوكرانيون المراكز الخمسة الأولى. كما يهيمن الإسرائيليون على سوق العقارات في سالونيك، يليهم البلغار والألمان والأتراك والألبان. أما في بقية أنحاء اليونان، فإن غالبية مشتري العقارات الأجانب هم من الألمان، يليهم المستثمرون من بلغاريا وفرنسا وإسرائيل وتركيا.

أما من حيث العمر، كشف التقرير عن أنّ 40% من المشترين تتراوح أعمارهم بين 41 و50 عاماً، و27% تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عاماً، و16% تزيد أعمارهم عن 61 عاماً، و14% تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عاماً. 3% فقط تقل أعمارهم عن 30 عاماً.بالإضافة إلى ذلك، أبدى 57% من المشترين استعدادهم للاستقرار الدائم في اليونان، بينما أعرب 18% عن رغبتهم الإيجابية في ذلك، في حين قال 25% إنهم لا يخططون للانتقال الدائم. وفي الوقت نفسه، استخدم 90% من المشترين أموالهم الخاصة لشراء العقارات في اليونان، مما ساهم في إتمام الصفقة بسرعة أكبر. ولم يلجأ سوى 10% منهم إلى الاقتراض.

وحسب التقرير، الدافع الرئيسي لشراء العقارات لدى المستثمرين الأجانب هو استخدامها كمنزل ثانٍ أو منزل لقضاء العطلات (52%). ويعتزم 30% منهم استخدامها لأغراض استثمارية (تأجير أو إعادة بيع)، بينما يشتريها 10% فقط كمسكن رئيسي. وتتركز عمليات الشراء بشكل أساسي في الشقق (38%)، والمنازل العائلية (27%)، والشقق ذات الطابقين (20%). ويشتري 9% فقط قطع أراضٍ، بينما يشتري عدد قليل جدًا عقارات تجارية (3%) أو أراضٍ زراعية (3%).

ويلفت التقرير إلى أنّه "لا يزال الإيرانيون مستثمرين بارزين، مدفوعين بعدم الاستقرار الداخلي ومخاوف الحرب. وبحلول كانون الاول الماضي، كان الإيرانيون رابع أكبر مجموعة من المشترين الأجانب، حيث حصلوا على 816 تأشيرة ذهبية. ولا يزال المستثمرون الصينيون في الصدارة، يليهم اللبنانيون، بينما يستمر الروس في التراجع".
 
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
في بلد خليجي.. برشلونة يستثمر شعاره بملايين الدولارات
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات سورية في لبنان تنتظر الضوء الأخضر من بلد أوروبي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يتكلم عن "سابقة خطيرة" في الإنتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أدعو مجددا الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

الاميركي

إسرائيل

ايرانية

الأتراك

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-02-12
Lebanon24
11:40 | 2026-02-12
Lebanon24
11:14 | 2026-02-12
Lebanon24
10:55 | 2026-02-12
Lebanon24
10:54 | 2026-02-12
Lebanon24
10:47 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24