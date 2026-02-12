برعاية الرئيس عون.. افتتاح المقر الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

افتُتح صباح اليوم، الخميس، المقر الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم "لجنة الوقاية من التعذيب"، وذلك في منطقة بوليفار سامي الصلح ببيروت.

أقيم الحفل برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثلاً بوزير العدل عادل نصار، وبحضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والحقوقية، وممثلين عن والأمم المتحدة.



أكد مفوض العلاقات الدولية في الهيئة، بسام القنطار، أن افتتاح المقر يمثل محطة مفصلية لترسيخ دور الهيئة كمؤسسة وطنية مستقلة ووسيط للمظالم، مشيراً إلى السعي للحصول على التصنيف العالمي "أ" لتعزيز موقع الحقوقي دولياً.

، أوضح رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس أن المقر الجديد هو ترجمة لالتزام لبنان بالدستور ومبادئ باريس، معلناً عن "خارطة طريق استراتيجية" للأعوام 2026-2027 تتضمن ستة محاور أولوية.



وفي كلمة راعي الحفل، شدد وزير العدل عادل نصار على أن حقوق الإنسان هي أساس العدالة وشرعية الدولة، مؤكداً الوزارة بتوفير الشروط الكفيلة بتمكين الهيئة من أداء مهامها باستقلالية تامة، ولا سيما بعد إقرار نظاميها الداخلي والمالي. واختتم الحفل بإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح وجولة في أقسام المقر الجديد.



