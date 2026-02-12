تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
برعاية الرئيس عون.. افتتاح المقر الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

Lebanon 24
12-02-2026 | 09:54
برعاية الرئيس عون.. افتتاح المقر الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
افتُتح صباح اليوم، الخميس، المقر الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم "لجنة الوقاية من التعذيب"، وذلك في منطقة بوليفار سامي الصلح ببيروت.
 
أقيم الحفل برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثلاً بوزير العدل عادل نصار، وبحضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والحقوقية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

أكد مفوض العلاقات الدولية في الهيئة، بسام القنطار، أن افتتاح المقر يمثل محطة مفصلية لترسيخ دور الهيئة كمؤسسة وطنية مستقلة ووسيط للمظالم، مشيراً إلى السعي للحصول على التصنيف العالمي "أ" لتعزيز موقع لبنان الحقوقي دولياً.
 
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس أن المقر الجديد هو ترجمة لالتزام لبنان بالدستور ومبادئ باريس، معلناً عن "خارطة طريق استراتيجية" للأعوام 2026-2027 تتضمن ستة محاور أولوية.

وفي كلمة راعي الحفل، شدد وزير العدل عادل نصار على أن حقوق الإنسان هي أساس العدالة وشرعية الدولة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الشروط الكفيلة بتمكين الهيئة من أداء مهامها باستقلالية تامة، ولا سيما بعد إقرار نظاميها الداخلي والمالي. واختتم الحفل بإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح وجولة في أقسام المقر الجديد.

مواضيع ذات صلة
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: رش المبيدات في الجنوب جريمة إبادة بيئية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم واسع لتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة لمراجعة لبنان أمام الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر برعاية هيئة الشراء العام قدم دراسة جديدة حول استخدام معلومات صاحب الحق الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت والأعضاء يقدمون تصريح الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

الرئيس عون

الجمهوري

رئيس عون

الأوروبي

من جهته

جمهورية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24