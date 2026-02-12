تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مهلة الـ7 أيام بدأت.. اتفاق لبناني-سوري مؤقت في المصنع

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:15
مهلة الـ7 أيام بدأت.. اتفاق لبناني-سوري مؤقت في المصنع
عُقد في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي اجتماع لبناني–سوري مشترك، أفضى إلى اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة لمدة 7 أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين. جاء هذا التحرك بتوجيهات مباشرة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بهدف ضمان انسيابية النقل البري ومعالجة الإشكالات المستجدة.

ترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، بحضور ممثلين عن الأمن العام والجمارك والزراعة ونقابات النقل، فيما ترأس الجانب السوري مدير معبر "جديدة يابوس" أحمد الخطيب.
 
واتفق الطرفان على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، مع استثناء المواد التي لا تحتمل المناقلة كالأدوية واللحوم والمواد الخطرة والصهاريج.
 
كما جرى الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة حالياً لمرة واحدة فقط، على أن يُعقد اجتماع تقييمي قبل نهاية الأسبوع لدرس نتائج التطبيق ميدانياً.

لبنان

إقتصاد

المعاملة بالمثل

البري والبحري

المواد الخطرة

المدير العام

أحمد الخطيب

فايز رسامني

الأمن العام

أحمد تامر

