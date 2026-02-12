مهلة الـ7 أيام بدأت.. اتفاق لبناني-سوري مؤقت في المصنع

عُقد في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي اجتماع لبناني–سوري مشترك، أفضى إلى اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة لمدة 7 أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين. جاء هذا التحرك بتوجيهات مباشرة من وزير الأشغال العامة والنقل ، بهدف ضمان انسيابية النقل البري ومعالجة الإشكالات المستجدة.



ترأس الوفد اللبناني للنقل الدكتور ، بحضور ممثلين عن والجمارك والزراعة ونقابات النقل، فيما ترأس الجانب السوري مدير معبر "جديدة يابوس" .

واتفق الطرفان على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات وفق مبدأ " "، مع استثناء المواد التي لا تحتمل المناقلة كالأدوية واللحوم والمواد الخطرة والصهاريج.

كما جرى الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة حالياً لمرة واحدة فقط، على أن يُعقد اجتماع تقييمي قبل نهاية الأسبوع لدرس نتائج التطبيق ميدانياً.



