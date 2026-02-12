مشاريع كبرى ومنح.. اليكم ما يحمله السفير الإيطالي لشمال لبنان

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال، توفيق دبوسي، سفير في فابريتسيو مارتشيللي، على رأس وفد وتجاري موسع. شهد اللقاء حضوراً لافتاً لشخصيات اقتصادية وبلدية، من بينهم رؤساء معرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وممثلون عن مجلس الأعمال اللبناني .



وبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، وترميم الأبنية المتصدعة، وإدارة المرافئ، مع التركيز على دور الشركات في دعم المنطقة الاقتصادية الخاصة.

كما طُرحت أفكار رائدة لتفعيل معرض رشيد كرامي الدولي عبر إنشاء معرض دائم للمنتجات الإيطالية ومعهد لتعليم اللغة الإيطالية. وفي خطوة لافتة، اقترح دبوسي تطوير الحضور الدبلوماسي الإيطالي في من خلال إقامة قنصلية عامة ضمن حرم معرض رشيد كرامي، مؤكداً على أهمية طرابلس كمركز اقتصادي حيوي.



