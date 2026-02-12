تيار المستقبل.. بلا مستقبل؟

ولكن توظيف الحضور الشعبي لهذه المناسبة الوطنية المهمة سياسياً، لا بد من ان يقترن كذلك، بتغيير نهج التيار الحالي، بالغياب الكامل عن شؤون ومشاكل المؤيدين وحاجاتهم كما هو الحال منذ سنوات، وحصر المنافع بالمقربين منه، وضرورة الانخراط فعليا بالواقع السياسي، وتحسس ومعايشة مشاكل وحاجات الناس والمساعدة في حل ما يمكن منها والتخفيف من وطأتها عليهم في هذه الظروف الصعبة معيشياُ وخدماتياً.