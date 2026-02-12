تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تيار المستقبل.. بلا مستقبل؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 22:56
تيار المستقبل.. بلا مستقبل؟
تيار المستقبل.. بلا مستقبل؟ photos 0
كتب معروف الداعوق في" اللواء": فجأة تحرك تيار المستقبل بشخص أمينه العام احمد الحريري، قبل ايام معدودة من حلول الذكرى الواحدة والعشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، بجولات على المناطق ومكاتب التيار، لحث المناصرين وحشد الحضور الشعبي في هذه الذكرى المهمة، ككل عام ، بعد سبات طويل وغياب التيار عن نشاطه المعهود في مختلف القضايا، وابتعاده عن مقاربة معاناة الناس والاهتمام بمشاكلهم، بحجة تعليق العمل السياسي للرئيس سعد الحريري ووجوده خارج لبنان.الغاية من حشد الحضور الشعبي في هذه المناسبة، ليس لاظهار  مدى تعاطفهم وتفاعلهم مع هذه الذكرى فقط ووفائهم لصاحبها، وإنما لتوظيفها سياسياً ولإعطاء انطباع للاطراف السياسيين والمسؤولين بالداخل والجهات المهتمة بالخارج ،عن حجم التأييد السياسي لشعبية الحريري والتيار على ابواب الانتخابات النيابية مطلع شهر ايار المقبل، والاخذ بالاعتبار هذا الواقع .

ولكن توظيف الحضور الشعبي لهذه المناسبة الوطنية المهمة سياسياً، لا بد من ان يقترن كذلك، بتغيير نهج التيار الحالي، بالغياب الكامل عن شؤون ومشاكل المؤيدين وحاجاتهم كما هو الحال منذ سنوات، وحصر المنافع بالمقربين منه، وضرورة الانخراط فعليا بالواقع السياسي، وتحسس ومعايشة مشاكل وحاجات الناس والمساعدة في حل ما يمكن منها والتخفيف من وطأتها عليهم في هذه الظروف الصعبة معيشياُ وخدماتياً.
 
