السفير الأميركي على خط تخفيف التصعيد

وكشفت المصادر عن تنسيق رئيس الجمهورية مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، للخروج بصيغة توافقية لا تؤدي الى تفجير الحكومة، أو أي فتنة داخلية... وعلم في هذا السياق، ان هناك جهات دولية دخلت على خط التهدئة، وان هناك تواصلا مع عبر سفيرها ميشال عيسى لتفهم موقف وقرار الحكومة المنتظر، والضغط في الوقت ذاته على العدو لتنفيذ التزاماته في اتفاق وقف اطلاق النار.