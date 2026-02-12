تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

السفير الأميركي على خط تخفيف التصعيد

Lebanon 24
12-02-2026 | 22:59
السفير الأميركي على خط تخفيف التصعيد
السفير الأميركي على خط تخفيف التصعيد photos 0
كتبت منال زعيتر في" اللواء": خرج ملف حصرية السلاح شمال الليطاني من دائرة النقاش الى حيز التنفيذ الفعلي... مصادر سياسية داخل الدولة اللبنانية أكدت لـ»اللواء» ان الحكومة تتعامل مع هذا الملف كملف محسوم سياسيا، تنفيذا لالتزام رئيسي الجمهورية والحكومة بخطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية أولا، وثانيا، لتطبيق القرارات الدولية، ودعم قائد الجيش رودولف هيكل أمام المجتمعين الدولي والعربي في مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده في آذار المقبل... مشدّدة في المقابل، على ان ذلك لا يعني فتح أي خلاف مع الثنائي الشيعي.
وكشفت المصادر عن تنسيق رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، للخروج بصيغة توافقية لا تؤدي الى تفجير الحكومة، أو أي فتنة داخلية... وعلم في هذا السياق، ان هناك جهات دولية دخلت على خط التهدئة، وان هناك تواصلا مع واشنطن عبر سفيرها ميشال عيسى لتفهم موقف لبنان وقرار الحكومة المنتظر، والضغط في الوقت ذاته على العدو الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته في اتفاق وقف اطلاق النار.  
 
الدولة اللبنانية

قائد الجيش

الإسرائيلي

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

الثنائي

