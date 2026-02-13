قطع الطريق وإشعال إطارات.. هذا ما حصل ليلا على أوتوستراد التبانة

أقدم ليلا عدد من اهالي مبنى الشيخ على قطع أوتوستراد في عبر إشعال الإطارات ووضعها أمام السيارات وذلك احتجاجاً على قرارات الإخلاء التي تنفذها بلدية طرابلس بالتنسيق مع القوى الأمنية حفاظاً على سلامة السكان نتيجة التصدعات والتشققات الخطِرة في المباني المهددة بالسقوط، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحصل جدال وتدافع بين الأهالي والقوى الأمنية أثناء محاولة الجيش فتح الأوتوستراد بالقوة قبل أن يُعاد فتحه لاحقاً أمام حركة السير، لتعود الأوضاع إلى طبيعتها في المحلة.