مفاجآت جعجع مستمرة

تتداول أوساط سياسية أن " " بدأ فعليًا بإطلاق مفاجآته مع اقتراب الاستحقاق النيابي.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى عدم ترشيح كواحدة من أبرز هذه المفاجآت، لما يحمله القرار من دلالات داخلية وانتخابية.

إلا أن المصادر نفسها تشير إلى أن هذه الخطوة، لن تكون الأخيرة، بل تندرج ضمن سلسلة قرارات وخيارات يُحضّر لها في أكثر من دائرة. وتضيف الأوساط أن يتعامل مع الانتخابات بعقلية إعادة تشكيل المشهد..

وفي السياق، تعتبر مصادر"القوات" أن ما يجري في هذا السياق أمر طبيعي جداً وصحي على الصعيد الحزبي، إذ إن التغيير يتم انطلاقاً من رؤية محددة لدى القيادة، وهو في نهاية المطاف تغيير في الأدوار، فالذين أعلنوا عدم ترشحهم سيبقون ضمن صفوف الحزب، وقد يتولون مناصب حزبية، في الهيئة التنفيذية أو غيرها، خلفاً لمن سبقوهم".

وقالت المصادر "هناك جملة عوامل تفرض هذا التغيير، من بينها متطلبات ، والحسابات الانتخابية، والحيثيات الحزبية، وإعادة توزيع الأدوار داخل الحزب، فضلاً عن السعي إلى إدخال عناصر جديدة ونبض متجدد إلى التكتل النيابي".

وقالت" إن إعلان الترشيحات سيحصل تباعاً، على أن يكون هناك يجمع كل المرشحين بدأ التحضير له".



Advertisement