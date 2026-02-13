تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفاجآت جعجع مستمرة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-02-2026 | 01:15
A-
A+
مفاجآت جعجع مستمرة
مفاجآت جعجع مستمرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتداول أوساط سياسية أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بدأ فعليًا بإطلاق مفاجآته الانتخابية مع اقتراب الاستحقاق النيابي.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى عدم ترشيح ملحم رياشي كواحدة من أبرز هذه المفاجآت، لما يحمله القرار من دلالات داخلية وانتخابية.
إلا أن المصادر نفسها تشير إلى أن هذه الخطوة، لن تكون الأخيرة، بل تندرج ضمن سلسلة قرارات وخيارات يُحضّر لها في أكثر من دائرة. وتضيف الأوساط أن جعجع يتعامل مع الانتخابات بعقلية إعادة تشكيل المشهد..
وفي السياق، تعتبر مصادر"القوات" أن ما يجري في هذا السياق أمر طبيعي جداً وصحي على الصعيد الحزبي، إذ إن التغيير يتم انطلاقاً من رؤية محددة لدى القيادة، وهو في نهاية المطاف تغيير في الأدوار، فالذين أعلنوا عدم ترشحهم سيبقون ضمن صفوف الحزب، وقد يتولون مناصب حزبية، في الهيئة التنفيذية أو غيرها، خلفاً لمن سبقوهم".
وقالت المصادر "هناك جملة عوامل تفرض هذا التغيير، من بينها متطلبات القاعدة، والحسابات الانتخابية، والحيثيات الحزبية، وإعادة توزيع الأدوار داخل الحزب، فضلاً عن السعي إلى إدخال عناصر جديدة ونبض متجدد إلى التكتل النيابي".
وقالت" إن إعلان الترشيحات سيحصل تباعاً، على أن يكون هناك مؤتمر كبير يجمع كل المرشحين بدأ التحضير له".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جعجع خلال العشاء السنوي لجهاز الخدمات الطبية: مصيرنا بأيدينا والمواجهة السياسية مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مستوى التأهب في إسرائيل مرتفع جدا تحسبا لأي مفاجآت بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: ستكون لدينا مفاجآت عسكرية موجعة في ردنا على أي هجوم
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

ملحم رياشي

مؤتمر كبير

الانتخابية

سمير جعجع

اللبنانية

رئيس حزب

القاعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:03 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-02-13
Lebanon24
03:06 | 2026-02-13
Lebanon24
03:03 | 2026-02-13
Lebanon24
03:00 | 2026-02-13
Lebanon24
02:47 | 2026-02-13
Lebanon24
02:45 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24