تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لوائح موحدة للمجتمع المدني

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-02-2026 | 01:45
A-
A+
لوائح موحدة للمجتمع المدني
لوائح موحدة للمجتمع المدني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلافا لما جرى في الانتخابات النيابية السابقة، تشير المعطيات المتداولة إلى أن قوى المجتمع المدني تتجه هذه المرة إلى خوض الاستحقاق الانتخابي ضمن لوائح موحدة في أكثر من دائرة، بعد تجارب التشتت التي أثرت سابقاً على النتائج.
وتفيد المعلومات بأن مشاورات جدية تُجرى بين المجموعات التغييرية للتوافق على برامج مشتركة وأسماء محددة، بما يحدّ من التنافس الداخلي.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن ينخفض عدد المرشحين التغييريين بشكل ملحوظ، في محاولة لتركيز الجهود وزيادة فرص الخرق.
وترى مصادر متابعة أن هذا التوجه يعكس مراجعة واقعية للتجربة السابقة وسعياً لتقديم صورة أكثر تنظيماً وفاعلية.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
حماس: لجنة من الفصائل والعشائر والمجتمع المدني ستشرف على تسليم الجهات الحكومية والإدارية للجنة إدارة القطاع
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوب الإيراني: نرفض بشكل قاطع مشاركة من يسمون بممثلي المجتمع المدني
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي تركي: على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة السورية: الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين لمناطقهم
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المجتمع المدني

التغييريين

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-13
Lebanon24
06:46 | 2026-02-13
Lebanon24
06:45 | 2026-02-13
Lebanon24
06:28 | 2026-02-13
Lebanon24
06:12 | 2026-02-13
Lebanon24
06:01 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24