لوائح موحدة للمجتمع المدني

خلافا لما جرى في الانتخابات النيابية السابقة، تشير المعطيات المتداولة إلى أن قوى تتجه هذه المرة إلى خوض الاستحقاق الانتخابي ضمن لوائح موحدة في أكثر من دائرة، بعد تجارب التشتت التي أثرت سابقاً على النتائج.وتفيد المعلومات بأن مشاورات جدية تُجرى بين المجموعات التغييرية للتوافق على برامج مشتركة وأسماء محددة، بما يحدّ من التنافس الداخلي.وفي هذا السياق، يُتوقع أن ينخفض عدد المرشحين بشكل ملحوظ، في محاولة لتركيز الجهود وزيادة فرص الخرق.وترى مصادر متابعة أن هذا التوجه يعكس مراجعة واقعية للتجربة السابقة وسعياً لتقديم صورة أكثر تنظيماً وفاعلية.