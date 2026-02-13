تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
نائب مستاء: لا بدي اعرف ولا رح إسألن
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
13-02-2026
|
02:45
قال مصدر نيابي إنّ أحد النواب في تكتل "الجمهورية القوية"، ممّن أُبلغوا بعدم ترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة، فوجئ كثيراً بالقرار، إذ كان يعتبر نفسه من "الإنتليجنسيا" القواتية، بل السياسية على صعيد الوطن، ويستبعد كلياً إمكانية استبداله.
وأشار المصدر إلى أنّ النائب لم يكن متفاجئاً فحسب، بل مستاءً جداً من القرار، إلى حدّ أنّه قال عندما سُئل عن السبب: "لا عرفت ولا بدي اعرف، لا سألتن ولا رح إسألن… أنا رح كمّل حياتي بشكل طبيعي".
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
