تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
2
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحفلات "مفوّلة".. أجواء سهر استثنائية في بيروت وتنافس على الخدمة
جاد حكيم - Jad Hakim
|
Lebanon 24
13-02-2026
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ليالي
بيروت
وجبلها وساحلها، يعود مشهد الحفلات مزدحماً إلى حدّ يصعب تجاهله. حجوزات كاملة قبل أيام، طاولات تُحجز مبكراً، ومواسم تمتد من عطلة إلى أخرى، لتؤكد حياة السهر في
لبنان
كقاعدة قديمة.البلد قد ينهار في النهار، لكنه يعرف كيف "ينفض الغبار" ليلاً.
لكن ما يبدو ترفاً خالصاً على السطح، يحمل في الداخل قصة اقتصاد صغيرة تتحرّك. فموجة الحفلات المكتملة لا تعني تعافياً شاملاً، لكنها تعكس "سيولة متفرقة" تدخل السوق من أكثر من باب، من تحويلات المغتربين، إلى إنفاق سياحي، وصولاً إلى رغبة شريحة واسعة في تعويض سنوات ضغط طويلة. هذا النوع من الإنفاق يتحول سريعاً إلى حركة في قطاعات موازية، النقل، المطاعم، خدمات الأمن، الإضاءة والصوت، وحتى المصوّرين وصانعي المحتوى.
من جهة القطاع نفسه، الناس تريد حدثاً لا سهرة فقط، اسم قويا، عرضا بصريا، وتجربة كاملة، وهذا ما يدفعها للحجز باكراً. فالمنافسة باتت على الجودة والهوية، لا على الصوت المرتفع وحده، وهذا ما يبرهن أمرين أساسيين. أولا، عودة المطربين اللبنانيين بقوة وبشكل أسبوعي، بعد أن سُحِب البساط من تحت لبنان خلال فترات سابقة، بالاضافة إلى عدم انقطاع الاسماء العربية الشهيرة عن إحياء الحفلات بشكل شبه أسبوعي في لبنان، بغض النظر عن وجود عيد، أو مناسبة، من عدمه. وهذا ما يبرهن أيضا شدّة المنافسة بين متعهدي هكذا حفلات، الذين يحاولون الوصول إلى أعلى درجة من التقنية اللازمة، وهذا ما يرفع بالتوازي عدد فرص العمل الموسمية، من فرق تقنية إلى موظفي استقبال وخدمات.
غير أن الصورة ليست وردية بالكامل. فبينما تمتلئ بعض الحفلات، يبقى السؤال عن الفئات التي تُقصى تلقائياً من هذا المشهد بسبب كلفة التذاكر والأسعار. فالسوق منقسم بين سهرات "فاخرة" قادرة على البيع السريع، وسهرات أخرى تحاول الصمود بتخفيضات وعروض وابتكار.
في الخلاصة، انتعاش السهر في لبنان ليس مجرد قصة موسيقى وأضواء، بل مؤشر على قدرة المجتمع على انشاء دورة حياة داخل أزمته. قد لا يكون تعافياً اقتصادياً بالمعنى الكبير، لكنه نبض واضح لمدينة تريد أن تقول إن الليل ما زال لها، حتى حين يتعثر النهار.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"زووم" تنافس "غوغل" و"مايكروسوفت" بتحديث جديد لمساعدها الذكي
Lebanon 24
"زووم" تنافس "غوغل" و"مايكروسوفت" بتحديث جديد لمساعدها الذكي
13/02/2026 13:53:33
13/02/2026 13:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج بحث مع "ألفا" خطة تطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة
Lebanon 24
الحاج بحث مع "ألفا" خطة تطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة
13/02/2026 13:53:33
13/02/2026 13:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بري عن تعويضات نهاية الخدمة: "اليوم في حلحلة للموضوع"
Lebanon 24
بري عن تعويضات نهاية الخدمة: "اليوم في حلحلة للموضوع"
13/02/2026 13:53:33
13/02/2026 13:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"ألفا" و"تاتش" تفعلان خدمة التجوال المحلي للداتا لتعزيز التغطية وجودة الإنترنت
Lebanon 24
"ألفا" و"تاتش" تفعلان خدمة التجوال المحلي للداتا لتعزيز التغطية وجودة الإنترنت
13/02/2026 13:53:33
13/02/2026 13:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
المعن
ان لي
ساسي
مواس
بالا
هرات
تابع
قد يعجبك أيضاً
فهد رفيق الحريري يزور ضريح والده في بيروت
Lebanon 24
فهد رفيق الحريري يزور ضريح والده في بيروت
06:49 | 2026-02-13
13/02/2026 06:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع ذكرى 14 شباط... اليكم خريطة الطرقات المقطوعة غداً
Lebanon 24
تزامناً مع ذكرى 14 شباط... اليكم خريطة الطرقات المقطوعة غداً
06:46 | 2026-02-13
13/02/2026 06:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذه تفاصيله
06:45 | 2026-02-13
13/02/2026 06:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: الأهداف التي استشهد من أجلها الرئيس الحريري قد تحقق جزءٌ كبيرٌ منها
Lebanon 24
جعجع: الأهداف التي استشهد من أجلها الرئيس الحريري قد تحقق جزءٌ كبيرٌ منها
06:28 | 2026-02-13
13/02/2026 06:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل في ذكرى استشهاد الحريري: الحوار والتفاهم وحدهما ينقذان لبنان
Lebanon 24
باسيل في ذكرى استشهاد الحريري: الحوار والتفاهم وحدهما ينقذان لبنان
06:12 | 2026-02-13
13/02/2026 06:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
09:30 | 2026-02-12
12/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
جاد حكيم - Jad Hakim
أيضاً في لبنان
06:49 | 2026-02-13
فهد رفيق الحريري يزور ضريح والده في بيروت
06:46 | 2026-02-13
تزامناً مع ذكرى 14 شباط... اليكم خريطة الطرقات المقطوعة غداً
06:45 | 2026-02-13
بيان جديد للجيش.. هذه تفاصيله
06:28 | 2026-02-13
جعجع: الأهداف التي استشهد من أجلها الرئيس الحريري قد تحقق جزءٌ كبيرٌ منها
06:12 | 2026-02-13
باسيل في ذكرى استشهاد الحريري: الحوار والتفاهم وحدهما ينقذان لبنان
06:01 | 2026-02-13
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 13:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 13:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 13:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24