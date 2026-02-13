تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خطوة لتعزيز تواجد العلامات اللبنانية في سوريا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:13
خطوة لتعزيز تواجد العلامات اللبنانية في سوريا.. إليكم التفاصيل
خطوة لتعزيز تواجد العلامات اللبنانية في سوريا.. إليكم التفاصيل photos 0
 وقّع رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) يحيى قصعة مذكرة تفاهم مع رئيس"بوابة الأعمال السورية" ومديرها التنفيذي رفيق حبال، في خطوة تهدف، بحسب بيان، إلى "فتح آفاق تعاون جديدة أمام نماذج الأعمال القائمة على نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، واستقطاب العلامات الناشئة، وبناء شراكات تُقدّم قيمة مضافة وحقيقية للأسواق في المرحلة المقبلة".

يشار إلى أنّ "بوابة الأعمال السورية هي منصة رقمية تسلّط الضوء على الاقتصاد السوري، وتقدّم محتوىً تحليليّاً وفرص استثمار حديثة، تسهّل تواصل روّاد الأعمال العرب".

وأكد قصعة أن "الاتفاقية تأتي ضمن رؤية واضحة لتعزيز حضور العلامات اللبنانية في الأسواق السوريّة، في ضوء دراسة الأسواق السورية ومدى قابليّتها للعلامات التجاريّة، حتى يصبح فهم خصوصية السوق السوري وموقعه وبيئته الاستثمارية أكثر سهولة وأكثر مرونة، تمهيداً لاتّخاذ قرارات مدروسة وصائبة بالتوسّع".

وأوضح أنّ "هذه الخطوة تندرج في إطار الاستعداد لانفتاح الأسواق السورية تدريجيًا أمام تراخيص امتياز العلامات الإقليمية والعالمية، واتاحة المجال أمام الشركات اللبنانية، التي تتمتّع بخبرات كبيرة في تصدير مفاهيمها التجارية، والاستفادة من الفرص الواعدة، خصوصًا في قطاعات الأغذية والمشروبات، الأزياء، التعليم، والخدمات".
