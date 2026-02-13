هو عسكري في الجيش.. العثور على ابن الـ 32 عاما جثة داخل منزله في زغرتا

عُثر فجر اليوم الجمعة على المدعو سركيس نعمة 32 عاماً جثةً داخل منزله في منطقة كفردلاقوس نزلة بيت نعمة قضاء وبجانبه سلاح حربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنمان 24".وعلى الفور حضرت إلى المكان الأدلة الجنائية وعناصر من ، حيث فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة، وتُرجّح المعطيات الأولية أنها ناتجة عن حالة انتحار، بانتظار ما ستُظهره نتائج التحقيقات الرسمية.يُذكر أن المتوفى هو عسكري في الجيش.