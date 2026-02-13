ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه جدول جديد للمحروقات، حيث شهدت أسعار البنزين والمازوت ارتفاعا جديدا.

وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:



- بنزين 95 اوكتان: 1424.000 ل. ل.(+14000)



- بنزين 98 اوكتان: 1467.000 ل.ل.(+14000)



- المازوت: 1354.000 ل.ل. (+9000)



- : 1371.000 ل.ل. (0000)