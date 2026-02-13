في الشياح.. شقتان لتخزين الأسلحة الحربية والاتجار بها (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمكافحة الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية، توافرت معلومات لدى والجرائم الهامة في وجبل – وحدة ، تفيد بوجود شقتين في محلة ، تعود ملكيتهما لأحد الأشخاص، يتم من خلالهما تخزين الأسلحة الحربية وصيانتها والاتجار بها.بتاريخ 30-1-2026، قامت قوة من المكتب بمداهمة الشقتين، وأسفرت العملية عن توقيف كل من:أ. ح. (مواليد عام 1986، لبناني)ف. س. (مواليد 1965، لبناني)ع. ب. (مواليد 1961، لبناني)غ. ج. (مواليد 1967، لبناني)ح. خ. (مواليد عام 1952، لبناني)وضبطت خلال المداهمة:كمية من البنادق والمسدسات الحربية المختلفة الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى مسدسات مفككة معدّة للخرط، وذخائر متنوعة العيارات صالحة للاستعمال، ومماشط بنادق ومسدسات، وقطع لصيانة الأسلحة، وتحف خشبية وأثرية، ودراجتين آليتين.تم توقيف (أ. ح.) و(ف. س.)، فيما تُرك الآخرون لقاء سندات إقامة، وخُتمت الشقتان بالشمع الأحمر، وحُجزت الدراجتان بناءً على إشارة المختص.