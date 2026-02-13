تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في الشياح.. شقتان لتخزين الأسلحة الحربية والاتجار بها (صورة)

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:43
في الشياح.. شقتان لتخزين الأسلحة الحربية والاتجار بها (صورة)
في الشياح.. شقتان لتخزين الأسلحة الحربية والاتجار بها (صورة) photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان – وحدة الشرطة القضائية، تفيد بوجود شقتين في محلة الشياح، تعود ملكيتهما لأحد الأشخاص، يتم من خلالهما تخزين الأسلحة الحربية وصيانتها والاتجار بها.

بتاريخ 30-1-2026، قامت قوة من المكتب بمداهمة الشقتين، وأسفرت العملية عن توقيف كل من:

أ. ح. (مواليد عام 1986، لبناني)

ف. س. (مواليد 1965، لبناني)

ع. ب. (مواليد 1961، لبناني)

غ. ج. (مواليد 1967، لبناني)

ح. خ. (مواليد عام 1952، لبناني)
وضبطت خلال المداهمة:

كمية من البنادق والمسدسات الحربية المختلفة الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى مسدسات مفككة معدّة للخرط، وذخائر متنوعة العيارات صالحة للاستعمال، ومماشط بنادق ومسدسات، وقطع لصيانة الأسلحة، وتحف خشبية وأثرية، ودراجتين آليتين.

تم توقيف (أ. ح.) و(ف. س.)، فيما تُرك الآخرون لقاء سندات إقامة، وخُتمت الشقتان بالشمع الأحمر، وحُجزت الدراجتان بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
