Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفد من الاتحاد العمالي العام بحث مع نقابات مصر تعزيز التعاون والتحديات المشتركة

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:47
وفد من الاتحاد العمالي العام بحث مع نقابات مصر تعزيز التعاون والتحديات المشتركة
وفد من الاتحاد العمالي العام بحث مع نقابات مصر تعزيز التعاون والتحديات المشتركة photos 0
التقى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، خلال زيارته القاهرة، قيادة اتحاد نقابات العمال في بيت العمال العرب، وعلى رأسهم عبد المنعم الجمل وعيد مرسال وأعضاء هيئة المكتب.

ونقل فقيه تحيات قيادة الاتحاد العمالي العام، وأطلع الحضور على التحديات التي يواجهها العمال في لبنان، لا سيما تداعيات العدوان على مختلف القطاعات والمؤسسات وانعكاساته على العمال والفلاحين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات النقابية المشتركة بين لبنان ومصر، والتنسيق في المواقف العربية والدولية، حيث أشاد فقيه بالدور المصري في إطار اللجنة الخماسية المعنية بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701.

وتناول المجتمعون شؤوناً عمالية عربية عامة، لا سيما التشغيل والاستثمار وأثرها على التنمية. من جهته، شدد عبد المنعم الجمل على ضرورة توحيد الصف النقابي العربي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، مؤكداً استمرار دور مصر كحاضن ومساند لقضايا العمال العرب.
