وفد من الاتحاد العمالي العام بحث مع نقابات مصر تعزيز التعاون والتحديات المشتركة

التقى حسن فقيه، خلال زيارته ، قيادة اتحاد نقابات العمال في بيت العمال العرب، وعلى رأسهم عبد المنعم الجمل وعيد مرسال وأعضاء هيئة المكتب.



ونقل فقيه تحيات قيادة الاتحاد العمالي العام، وأطلع الحضور على التحديات التي يواجهها العمال في ، لا سيما تداعيات العدوان على مختلف القطاعات والمؤسسات وانعكاساته على العمال والفلاحين.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات النقابية المشتركة بين لبنان ومصر، والتنسيق في المواقف العربية والدولية، حيث أشاد فقيه بالدور المصري في إطار اللجنة المعنية بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات وتطبيق القرار 1701.



وتناول المجتمعون شؤوناً عمالية عربية عامة، لا سيما التشغيل والاستثمار وأثرها على التنمية. ، شدد عبد المنعم الجمل على ضرورة توحيد الصف النقابي العربي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، مؤكداً استمرار دور مصر كحاضن ومساند لقضايا العمال العرب.



