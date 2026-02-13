تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:03
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج photos 0
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا ودافئا نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر اليوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة تدريجيا ابتداء من بعد الظهر بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة حاملاً معه امطارًا غزيرة، ثلوج على المرتفعات، عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يتحوّل إلى مستقر.  

الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح المحملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعًا اعتباراً من الظهر وترتفع الرطوبة فتتكاثف الغيومحيث تتساقط أمطار موحلة في بدايتها ثم تشتّد غزارتها وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس ال ٧٥ كم/س اما في المناطق الشمالية من المتوقع ان تتخطى ال ٧٥ كلم/س ليل الجمعة / صباح السبت، كم كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٩٠٠م.

السبت:  
غائم إجمالاً مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ، كما تنشط الرياح لتلامس الـ ٧٥ كم/س مع بقاء احتمال تخطي ال ٧٥ كلم/س في المناطق الشمالية حيث يرتفع موج البحر لحدود ٣ أمتار، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٨٠٠ متر ثم تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الأحد:  
قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الإثنين:  
مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع ونسبة رطوبة منخفضة.
