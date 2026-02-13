المفتي دريان رعى افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى المقاصد

رعى مفتي الجمهورية دريان افتتاح قسم أمراض والأورام في مستشفى المقاصد، بحضور وزيرة السياحة لورا ، النائب نبيل بدر، عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري سلام، وأعضاء مجلس أمناء المقاصد وفاعليات.



بعد قص الشريط والجولة في القسم، ألقى رئيس الجسم الطبي الدكتور وائل جاروش والمديرة جمانة نجار كلمة استعرضا فيها إنجازات المستشفى وتحديث أقسامه.



بدوره، أكد رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في الدكتور فيصل سنو أن افتتاح قسم سرطان الأطفال يمثل لحظة إنسانية ووطنية، مشيراً إلى أن المشروع جاء ثمرة شراكة حقيقية بين الجمعية وداعمين كرام آمنوا بأن الاستثمار في صحة الإنسان هو أسمى أوجه العطاء. وشدد على أن القسم ليس فقط لتقديم العلاجات بل ليكون مساحة آمنة تزرع الألم في قلوب المرضى.



، قال المفتي دريان إنه يجد في مستشفى المقاصد كل مرة عملاً متطوراً ومتقناً، مثمناً مبادرة تطوير قسم الأورام نظراً لارتفاع نسبة الإصابات بالسرطان. وبارك للمقاصد، معتبراً أنها من كبرى المؤسسات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والاجتماع.



