رئيس الرابطة المارونية يدعو إلى تصحيح الخلل في قرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية

أدلى رئيس الرابطة مارون الحلو بالتصريح الآتي: "في إطار متابعتنا لإشكالية قرار حول تفرّغ الاساتذة في ، نؤكد أن قرار مجلس الوزراء بتفريغ 1690 أستاذاً يقتضي تصويبه والتراجع عنه لجملة اعتبارات:-أولاً إن حاجة الجامعة اللبنانية لا تتطلب هذا الرقم المضخّم من الاساتذة، فما هو سبب رفع العدد من 1282 إلى 1690 دفعة واحدة؟ فيما يرى المعنيون أن حاجة الجامعة اللبنانية أقل من ذلك بكثير، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ملاءمة هذا العدد مع المعايير والمتطلبات العلمية والحاجات الاكاديمية.-ثانياً إن تضخيم العدد لم يلبّ الحفاظ على التوازن الطائفي الامر الذي يقتضي تصحيح الخلل حفاظاً على الشراكة الفعلية ومصلحة الجامعة اللبنانية كصرح وطني لكل اللبنانيين.-ثالثاً إن قرار الحكومة يرتّب أعباء مالية إضافية على موازنة الجامعة وعلى خزينة الدولة التي تشكو من العجز المالي، وأي خطوة من هذا النوع تتعارض مع الاصلاح المنشود.انطلاقاً مما تقدّم، تهيب الرابطة المارونية بالسلطة التنفيذية العمل على معالجة هذا الخلل في التوازن الوطني بأسرع وقت حفاظاً على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحتراماً للميثاقية".