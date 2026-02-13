"مجموعة ZR": تمكين الدولة شرط أساسي لاستعادة الثقة والاستثمار

أكدت مجموعة "ZR" التزامها الراسخ باستقرار وازدهاره وتعزيز قوة مؤسساته، مُعربة عن دعمها الكامل للخطوات الأخيرة التي اتخذتها للمضي قدماً في مسار نزع السلاح غير الشرعي وترسيخ سيادة القانون.

وقالت المجموعة إنها "مقتنعة بشكل كامل بأنّ تمكين وضمان حصر السلاح بيد السلطة الوطنية الشرعية يشكّلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق سلام مستدام، وتعزيز متانة النظام ، وتهيئة بيئة قادرة على استقطاب نمو اقتصادي مستدام واستثمارات أجنبية"، وتابعت: "في وقت يُواصل فيه لبنان مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية عميقة، نرحب بكلّ المبادرات التي تعزز ، وتدعم مصداقية المؤسسات، وتصون ".

واعتبرت المجموعة أنَّ "هذه الإجراءات تُعدُّ ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين، وتحفيز خلق فرص العمل، ودعم تطوير البنية التحتية، والحد من التأثيرات المزعزعة للاستقرار".