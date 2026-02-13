تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"مجموعة ZR": تمكين الدولة شرط أساسي لاستعادة الثقة والاستثمار

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:37
مجموعة ZR: تمكين الدولة شرط أساسي لاستعادة الثقة والاستثمار
أكدت مجموعة "ZR" التزامها الراسخ باستقرار لبنان وازدهاره وتعزيز قوة مؤسساته، مُعربة عن دعمها الكامل للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للمضي قدماً في مسار نزع السلاح غير الشرعي وترسيخ سيادة القانون.
 
 
وقالت المجموعة إنها "مقتنعة بشكل كامل بأنّ تمكين مؤسسات الدولة وضمان حصر السلاح بيد السلطة الوطنية الشرعية يشكّلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق سلام مستدام، وتعزيز متانة النظام الديمقراطي، وتهيئة بيئة قادرة على استقطاب نمو اقتصادي مستدام واستثمارات أجنبية"، وتابعت: "في وقت يُواصل فيه لبنان مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية عميقة، نرحب بكلّ المبادرات التي تعزز الوحدة الوطنية، وتدعم مصداقية المؤسسات، وتصون سيادة الدولة".
 
 
واعتبرت المجموعة أنَّ "هذه الإجراءات تُعدُّ ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين، وتحفيز خلق فرص العمل، ودعم تطوير البنية التحتية، والحد من التأثيرات المزعزعة للاستقرار".
 
 
وثمّنت مجموعة "ZR" القيادة المسؤولة التي تُبديها مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه القضايا المصيرية بوضوح وحزم، وبرؤية مستقبلية تقوم على المصالحة والتقدم، مُؤكدة "استعدادها للمساهمة، ضمن إمكاناتها ومجال خبراتها، في بناء لبنان أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً لجميع أبنائه".
 
 
 
