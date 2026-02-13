وزير الاتصالات: لمستُ دعم الرئيس عون لكل خطوة هدفها الوصول إلى دولة قوية

استقبل رئيس الجمهورية في ، وزير الاتصالات .



بعد اللقاء قال الوزير الحاج: "أطلعتُ الرئيس على خطة للأيام التسعين الأخيرة من عمر الحكومة، ولا سيما في ما يتعلق باستكمال تطبيق القانون 431 وتحسين الخدمات. ولمستُ، كالعادة، دعمه لكل خطوة تهدف إلى الوصول إلى دولة قوية وفعّالة في خدمة مواطنيها".



