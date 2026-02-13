تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الاتصالات: لمستُ دعم الرئيس عون لكل خطوة هدفها الوصول إلى دولة قوية

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:41
وزير الاتصالات: لمستُ دعم الرئيس عون لكل خطوة هدفها الوصول إلى دولة قوية
وزير الاتصالات: لمستُ دعم الرئيس عون لكل خطوة هدفها الوصول إلى دولة قوية photos 0
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الاتصالات شارل الحاج.

بعد اللقاء قال الوزير الحاج: "أطلعتُ الرئيس على خطة وزارة الاتصالات للأيام التسعين الأخيرة من عمر الحكومة، ولا سيما في ما يتعلق باستكمال تطبيق القانون 431 وتحسين الخدمات. ولمستُ، كالعادة، دعمه لكل خطوة تهدف إلى الوصول إلى دولة قوية وفعّالة في خدمة مواطنيها".
