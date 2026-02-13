تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تمام سلام: نتطلع إلى أن تبقى ذكرى الرئيس الشهيد الحريري حافزاً للوحدة

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:46
تمام سلام: نتطلع إلى أن تبقى ذكرى الرئيس الشهيد الحريري حافزاً للوحدة
كتب الرئيس تمام سلام على منصة "إكس: "في الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، نستذكر رجلاً استثنائياً ترك بصمة لا تمحى في تاريخ لبنان الحديث. كان الرئيس الحريري رمزاً للرؤية الوطنية، والبناء، والاعتدال، والتقدم. حمل في قلبه حلماً بوطن يتجاوز الأزمات، ويصنع مستقبلاً مشرقاً لأبنائه، وقد عمل بلا كلل لتحقيق ذلك الحلم رغم الصعوبات والتحديات. نستذكر في هذه المناسبة قيمه الوطنية والإنسانية، ونتطلع إلى أن تبقى ذكراه حافزاً للوحدة والعمل من أجل مستقبل أفضل للبنان. قد يرحل الرجال العظماء بأجسادهم، لكن أفكارهم وأحلامهم تبقى خالدة في ذاكرة الأجيال. رحم الله رفيق الحريري، وأسكنه فسيح جناته، وألهم لبنان طريق التعافي والازدهار".
