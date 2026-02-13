تمام سلام: نتطلع إلى أن تبقى ذكرى الرئيس الشهيد الحريري حافزاً للوحدة

كتب الرئيس على منصة "إكس: "في الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال الرئيس ورفاقه، نستذكر رجلاً استثنائياً ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الحديث. كان الرئيس رمزاً للرؤية الوطنية، والبناء، والاعتدال، والتقدم. حمل في قلبه حلماً بوطن يتجاوز الأزمات، ويصنع مستقبلاً مشرقاً لأبنائه، وقد عمل بلا كلل لتحقيق ذلك الحلم رغم الصعوبات والتحديات. نستذكر في هذه المناسبة قيمه الوطنية والإنسانية، ونتطلع إلى أن تبقى ذكراه حافزاً للوحدة والعمل من أجل مستقبل أفضل للبنان. قد يرحل الرجال العظماء بأجسادهم، لكن أفكارهم وأحلامهم تبقى خالدة في ذاكرة الأجيال. رحم ، وأسكنه فسيح جناته، وألهم لبنان طريق التعافي والازدهار".

