سلام يلتقي على هامش مؤتمر ميونيخ المديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:51
سلام يلتقي على هامش مؤتمر ميونيخ المديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية
سلام يلتقي على هامش مؤتمر ميونيخ المديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية photos 0
كتب رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام عبر إكس قائلا: "سررتُ اليوم بالاجتماع، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بالسيدة ميليسا بارك، المديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية، التي نالت جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٧، مثمِّنًا الدور الريادي الذي تقوم به هذه المنظمة في سبيل نزع السلاح النووي وتعزيز السلم العالمي."

وأضاف: "اعربت بارك ان الموقف الثابت للبنان، ومعه جميع أعضاء جامعة الدول العربية، الداعي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أخذ يكتسب اليوم أهميةً أكثر من أي وقتٍ مضى، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب، ومن ازديادٍ مقلق في الإنفاق على التسلّح، ومن عودة الارتفاع في عدد الرؤوس النووية بعد أن كان قد أخذ ينخفض منذ منتصف ثمانينيات القرن."

وأضاف: "كما أكدتُ لها  أنّ لبنان، الذي كان من بين الدول الأولى التي صوّتت عام ٢.١٦ في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح اعتماد "معاهدة حظر الأسلحة النووية"، سيواصل التصويت لصالح القرارات التي تحثّ كل الدول على الانضمام إلى هذه المعاهدة."
 
