بهية الحريري زارت مركز "عائشة أم المؤمنين الثقافي" واطّلعت على معارضه التوثيقية

زارت رئيسة مؤسسة " للتنمية البشرية المستدامة" مركز "عائشة أم المؤمنين الثقافي" في القديمة، حيث اطلعت على النشاط المقام في مدرسة عائشة سابقاً، والذي يضم المعرض الدائم لتاريخ صيدا والمقاصد، إضافة إلى معرض " في طوابعه" للدكتور شفيق طالب.



وكان في استقبالها رئيس جمعية فايز وأعضاء المجلس الإداري، إلى جانب الدكتور شفيق طالب. وتجولت الحريري في أقسام المعرض، مستعرضة محتوياته من صور ولوحات توثق محطات من تاريخ المدينة وجمعية المقاصد ولبنان، مثنية على الجهود المبذولة في هذا العمل الثقافي التوثيقي الذي يعكس التراث الوطني ويعزز الانتماء لدى الأجيال.



ورافقها في الزيارة أمين عام في الجنوب الدكتور أسامة أرناؤوط، والمنسق العام لتيار " " في صيدا والجنوب مازن حشيشو، ومستشاراها أمين الحريري ومازن صباغ.



وتأتي الزيارة في إطار دعم الأنشطة الثقافية والتربوية التي تسهم في إبراز تاريخ صيدا ودور مؤسساتها في النهوض الوطني، وفقاً للبيان.



