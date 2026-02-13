تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بهية الحريري زارت مركز "عائشة أم المؤمنين الثقافي" واطّلعت على معارضه التوثيقية

Lebanon 24
13-02-2026 | 03:53
بهية الحريري زارت مركز عائشة أم المؤمنين الثقافي واطّلعت على معارضه التوثيقية
بهية الحريري زارت مركز عائشة أم المؤمنين الثقافي واطّلعت على معارضه التوثيقية photos 0
زارت رئيسة مؤسسة "الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري مركز "عائشة أم المؤمنين الثقافي" في صيدا القديمة، حيث اطلعت على النشاط المقام في مدرسة عائشة سابقاً، والذي يضم المعرض الدائم لتاريخ صيدا والمقاصد، إضافة إلى معرض "لبنان في طوابعه" للدكتور شفيق طالب.

وكان في استقبالها رئيس جمعية المقاصد فايز البزري وأعضاء المجلس الإداري، إلى جانب الدكتور شفيق طالب. وتجولت الحريري في أقسام المعرض، مستعرضة محتوياته من صور ولوحات توثق محطات من تاريخ المدينة وجمعية المقاصد ولبنان، مثنية على الجهود المبذولة في هذا العمل الثقافي التوثيقي الذي يعكس التراث الوطني ويعزز الانتماء لدى الأجيال.

ورافقها في الزيارة أمين عام نقابة المعلمين في الجنوب الدكتور أسامة أرناؤوط، والمنسق العام لتيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، ومستشاراها أمين الحريري ومازن صباغ.

وتأتي الزيارة في إطار دعم الأنشطة الثقافية والتربوية التي تسهم في إبراز تاريخ صيدا ودور مؤسساتها في النهوض الوطني، وفقاً للبيان.
لبنان

أفراح ومناسبات

نقابة المعلمين

المنسق العام

بهية الحريري

أعضاء المجلس

المستقبل

المقاصد

التربوي

