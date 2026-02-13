العمار زار بلدية حارة صيدا وبحث مع رئيسها والمخاتير قضايا انمائية واجتماعية ملحّة

استقبل رئيس بلدية مصطفى والاعضاء والمخاتير راعي أبرشية المارونية المطران مارون . شارك في اللقاء نصرات قشاقش، ورئيس مجموعة "معطي غروب" عامر معطي، ورئيس بلدية العدوسية الطيار.



تناول المجتمعون عددًا من الإنمائية والاجتماعية الملحّة، وتم تأكيد أهمية ترسيخ قيم العيش المشترك المسيحي–الإسلامي، وتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء المنطقة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ وحدة النسيج الاجتماعي.

