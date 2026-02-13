ريفي: لا تهاون مع المجرمين والمنفّذين حتى تحقيق العدالة

قال النائب في بيان: " ، أُنظر من عليائك إلى من اغتالوك، وقد دفعوا ثمن جريمة العصر. حلمك بلبنان، منارة التطوّر والحداثة والريادة، لم يمت ولن يموت، فيما مشروعهم مشروع ثقافة الموت والدمار والدماء، يقترب من نهايته".أضاف: "يؤلمنا غيابك وغياب كل من استشهد معك في ذلك اليوم المشؤوم، فلم تشهد إنتصارك على هؤلاء القتلة. وما يعزّينا أن حضورك في الوجدان اللبناني والعربي والعالمي أقوى من الغياب".تابع: "لا تهاون مع المجرمين والمنفّذين حتى تحقيق العدالة، ولا مساومة على استشهادك بتسوياتٍ نفعية لفظَها نضال اللبنانيين منذ 14 شباط وحتى اليوم".ختم: "ستبقى حلماً وأملاً سيتحقق بإذن الله ما دام اللبنانيون النزهاء والشرفاء على عهدك، عهد الرفيق".