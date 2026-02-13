"سيناريوان مرجحان"...هل يستمر عدم الاستقرار الأمني في لبنان؟

السيناريو الأول يتمثل في الذهاب إلى تسوية بين وإيران، سواء جاءت على شكل تفاهم مرحلي أو اتفاق أوسع يعيد تنظيم الاشتباك بين الطرفين. مثل هذه التسوية، إن حصلت، لن تكون تفصيلاً عابراً في توازنات المنطقة، بل ستؤسس لمرحلة جديدة من إدارة النفوذ. بالنسبة إلى لبنان، قد يبدو المشهد للوهلة الأولى أقل توتراً، لكن الصورة معقدة أكثر من ذلك.فعلى المدى ، من المرجّح أن ينعكس أي تفاهم إيجاباً على موقع الإقليمي، إذ إن تثبيت قواعد اشتباك جديدة سيمنحه هامشاً أوسع للحركة ضمن معادلة مستقرة نسبياً. غير أن هذا المسار لا يخلو من مخاطر داخلية.فإذا لم تُطرح المسألة بشكل مباشر على طاولة التفاوض، قد تجد في الساحة اللبنانية المجال الأنسب لتحصيل “ثمن” أمني أو سياسي، عبر تصعيد مدروس أو ضغوط عسكرية متدرجة. وهنا يكمن التحدي: تسوية إقليمية لا تراعي خصوصية لبنان قد تفتح الباب أمام مرحلة حساسة من التجاذب الميداني على أرضه.أما السيناريو الثاني، فهو الذهاب إلى مواجهة محدودة أو ضربة متبادلة بين والولايات المتحدة، تبقى تحت سقف الانفجار الشامل لكنها ترفع منسوب التوتر إلى حدوده القصوى. في هذا الاحتمال، سيكون لبنان تلقائياً في دائرة الضغط. إسرائيل قد تسارع إلى تكثيف عملياتها ضد حزب الله بهدف منعه من الانخراط في أي رد فعل داعم لإيران، أو حتى لقطع الطريق على مجرد التفكير بتوسيع . مثل هذا التصعيد، حتى لو بقي مضبوطاً، سيزيد هشاشة الوضع الداخلي ويعمّق القلق الشعبي والاقتصادي، في بلد يرزح أساساً تحت أعباء غير مسبوقة.سواء اتجهت الأمور نحو تسوية أو نحو مواجهة محدودة، يبدو أن الواقع العسكري والميداني في لبنان لن يشهد تحولاً جذرياً في المدى المنظور. الاستقرار سيبقى هشاً، والبلاد ستظل ساحة تتأثر بتوازنات أكبر منها.