أهالي المعتقلين اللبنانيين في سوريا يطالبون بكشف مصير أبنائهم

وجه أهالي وعائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية ورؤساء الدول، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وإطلاق سراحهم طويلة من الإخفاء القسري.

وقد تسلمت المحامية بهية أبو حمد الملف رسمياً من العائلات في مدينة سيدني ، تمهيداً لمتابعته في الأطر القانونية والإنسانية الدولية.



وأكدت أبو حمد في بيان لها أنها اطلعت على وثائق وشهادات توثق ظروف الاعتقال ومعاناة العائلات المستمرة، كاشفة أن من بين المعتقلين مواطنين لبنانيين وآخرين يحملون الجنسية الأسترالية لا يزالون على قيد الحياة.

وأعلنت عزمها مخاطبة الحكومة الأسترالية وعدد من قادة الدول وملوكها للتدخل، معربة عن أملها في تجاوب الرئيس اللبناني والرئيس السوري لإنهاء هذا الملف الإنساني وإعادة المعتقلين إلى ذويهم.



