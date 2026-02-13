في "بيت الوسط"... سلسلة لقاءات دبلومسية للرئيس الحريري

استهلّ سلسلة لقاءات ديبلوماسية رفيعة المستوى في "بيت الوسط"، حيث استقبل السفير الأمريكي في ميشال عيسى، بحضور السيدة بهية والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود، لعرض آخر التطورات المحلية والإقليمية.

كما التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في إطار مشاوراته مع ممثلي البعثات الدولية حول المستجدات الراهنة.



وواصل الحريري لقاءاته باستقبال السفير الإسباني خيسوس سانتوس أغوادو في زيارة وداعية، والسفير الروسي ألكسندر روداكوف. وعقب اللقاء، أكّد روداكوف على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كإشارة للمجتمع الدولي باستمرار المؤسسات، مشيداً بجهود الرئيس الشهيد في تطوير العلاقات اللبنانية-الروسية، ومرحباً بزيارة الرئيس إلى في أي وقت.





