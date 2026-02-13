تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في "بيت الوسط"... سلسلة لقاءات دبلومسية للرئيس الحريري

Lebanon 24
13-02-2026 | 05:33
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات دبلومسية للرئيس الحريري
استهلّ الرئيس سعد الحريري سلسلة لقاءات ديبلوماسية رفيعة المستوى في "بيت الوسط"، حيث استقبل السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، بحضور السيدة بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود، لعرض آخر التطورات المحلية والإقليمية.
 
كما التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في إطار مشاوراته مع ممثلي البعثات الدولية حول المستجدات الراهنة.

وواصل الحريري لقاءاته باستقبال السفير الإسباني خيسوس سانتوس أغوادو في زيارة وداعية، والسفير الروسي ألكسندر روداكوف. وعقب اللقاء، أكّد روداكوف على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كإشارة للمجتمع الدولي باستمرار المؤسسات، مشيداً بجهود الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تطوير العلاقات اللبنانية-الروسية، ومرحباً بزيارة الرئيس سعد الحريري إلى موسكو في أي وقت.



الرئيس سعد الحريري

للرئيس الحريري

رفيق الحريري

سعد الحريري

الرئيس سعد

اللبنانية

الدستور

