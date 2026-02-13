بري يتمسك بموعد الانتخابات ويرفض أي تأجيل يطال الاستحقاق الدستوري

أطلق سلسلة مواقف حاسمة خلال استقباله نقيب المحامين في وأعضاء مجلس النقابة، مؤكداً تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العاشر من أيار المقبل.

وحذر من أن تعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق الدستوري سيعيق انطلاقة الجديد، مشدداً على أن الانتخابات هي الأساس في تكوين السلطات.



وفي الملف المالي، وصف بري "قانون الفجوة المالية" بأنه حجر الزاوية للتعافي، متوقعاً إنجازه في شهر آذار بشرط ضمان حقوق المودعين "المقدسة".

ووجه بري تحذيراً شديد اللهجة من المساس باحتياطي ، قائلاً: "حذارِ ثم حذارِ من بيع أو تسييل الذهب"، مؤكداً أن ليس بلداً مفلساً وهناك حلول بديلة.

كما دعا إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء والشمال لمعالجة ملف الأبنية الآيلة للسقوط، معتبراً أن مواجهة الحرمان لا تقل أهمية عن مواجهة .



