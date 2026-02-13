تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بري يتمسك بموعد الانتخابات ويرفض أي تأجيل يطال الاستحقاق الدستوري

Lebanon 24
13-02-2026 | 05:40
بري يتمسك بموعد الانتخابات ويرفض أي تأجيل يطال الاستحقاق الدستوري
بري يتمسك بموعد الانتخابات ويرفض أي تأجيل يطال الاستحقاق الدستوري photos 0
أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة مواقف حاسمة خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة، مؤكداً تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العاشر من أيار المقبل.
 
وحذر بري من أن تعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق الدستوري سيعيق انطلاقة العهد الجديد، مشدداً على أن الانتخابات هي الأساس في تكوين السلطات.

وفي الملف المالي، وصف بري "قانون الفجوة المالية" بأنه حجر الزاوية للتعافي، متوقعاً إنجازه في شهر آذار بشرط ضمان حقوق المودعين "المقدسة".
 
ووجه بري تحذيراً شديد اللهجة من المساس باحتياطي الذهب، قائلاً: "حذارِ ثم حذارِ من بيع أو تسييل الذهب"، مؤكداً أن لبنان ليس بلداً مفلساً وهناك حلول بديلة.
 
كما دعا إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال لمعالجة ملف الأبنية الآيلة للسقوط، معتبراً أن مواجهة الحرمان لا تقل أهمية عن مواجهة الاحتلال.

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الاحتلال

الدستور

طرابلس

بيروت

الشمال

