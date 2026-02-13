تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
شقير يستقبل السفير الإيراني مجتبى أماني في زيارة وداعية
Lebanon 24
13-02-2026
|
05:51
استقبل
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
السفير
الإيراني في لبنان
السيد مجتبى أماني
في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية، وتمنّى له التوفيق في مهامه الجديدة.
