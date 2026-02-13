الجيش الإسرائيلي ينشر لحظة استهدافه عنصر في "حزب الله" (فيديو)

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي من حزب الله كان يعمل على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة الطيري بجنوب لبنان وقضى على عنصر إرهابي من حزب الله كان يعمل على محاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله



🔸شكلت أنشطة… pic.twitter.com/oMQOM6q9L8