Advertisement

لبنان

تزامناً مع ذكرى 14 شباط... اليكم خريطة الطرقات المقطوعة غداً

Lebanon 24
13-02-2026 | 06:46
تزامناً مع ذكرى 14 شباط... اليكم خريطة الطرقات المقطوعة غداً
تزامناً مع ذكرى 14 شباط... اليكم خريطة الطرقات المقطوعة غداً photos 0
 صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي: "بتاريخ 14-2-2026، وبمناسبة الذكرى السنويّة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في محلة وسط بيروت، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

عزل ساحة الشهداء اعتبارًا من منتصف ليل تاريخ 14/13-2-2026 وفقًا لما يلي:

إزالة السيارات من محيط ساحة الشهداء، وشارع رياض الصلح.

إقفال الطريق عند تقاطع ويغان – فندق Le Gray باتجاه جامع محمد الأمين.

منع مرور السير عند تقاطع الأمير بشير – شارع دمشق باتجاه ساحة الشهداء.

منع وقوف السيارات أمام الشعلة في محلة السان جورج اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 14-2-2026.

منع مرور السير كليًّا اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 14-2-2026 في الأماكن التالية:

من أمام تمثال المغترب باتجاه ويغان وتحويله نحو الطريق البحرية.

من شارع جورج حداد باتجاه شارع ويغان.

من شارع دمشق- منعطف الموارد، وتحويل السير باتجاه بشارة الخوري.

نزلة سليم سلام باتجاه الاسكوا، وتحويل السير باتجاه برج المر وبرج الغزال.

من تقاطع باب ادريس باتجاه الكبوشية وشارع رياض الصلح (المصارف).

من النفق المؤدي من ساحة رياض الصلح باتجاه سليم سلام.

طريق الأمير بشير بكاملها.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم ركن سياراتهم في الشوارع المذكورة أعلاه بتاريخي 13و14-2-2026 وفقًا للتواقيت المذكورة، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلاً لحركة المرور".
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة العلاقات

رفيق الحريري

الحريري

الشهداء

بيروت

