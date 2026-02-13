بيان جديد للجيش.. هذه تفاصيله

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي: ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 14/ 2/ 2026، ابتداءً من الساعة 6.00 حتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية – صور باتجاه البحر، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة.

