فهد رفيق الحريري يزور ضريح والده في بيروت

في زيارة مقتضبة إلى ، توجّه نجل الرئيس ، الشيخ فهد ، إلى والده في ، حيث قرأ سورة الفاتحة عن روحه الطاهرة وأرواح رفاقه الذين استشهدوا معه.



وجاءت الزيارة على هامش زيارة عمل خاطفة قام بها إلى لبنان، حرص خلالها على الوقوف عند الضريح واستذكار مسيرة الرئيس الشهيد الوطنية وإرثه السياسي والإنمائي، في لفتة وفاءٍ تعكس استمرار ارتباط العائلة بذكرى من شباط وما تمثّله من محطة مفصلية في تاريخ لبنان.



وغادر بعد إنجاز برنامج أعماله، على أن يستكمل نشاطاته في الخارج.

