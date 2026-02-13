من ميونخ.. سلام: التزام لبناني بحماية الأشقاء العرب وتنسيق لإعادة الإعمار

عقد الدكتور نواف سلام سلسلة لقاءات ديبلوماسية مكثفة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وبحث الجانبان التطورات الإقليمية، حيث أشاد العليمي بجهود للنهوض بالدولة، مبدياً تخوفه من وجود عناصر تعمل من ضد استقرار اليمن. وردّ الرئيس سلام مؤكداً أن لبنان لن يسمح باستخدام أراضيه لاستهداف أي من الأشقاء العرب، معرباً عن تطلعه لاستعادة الدولة اليمنية سيطرتها الكاملة.



كما التقى سلام رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل الدور في دعم إعمار لبنان.

وأعلن الصباح مشاركة الكويت في مؤتمر لدعم ، مشدداً على اهتمام بلاده باستقرار لبنان وبسط سلطته على كامل أراضيه.

وفي سياق متصل، اجتمع سلام ايضاً رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني، حيث جرى البحث في أبرز المستجدات الطارئة في المنطقة، واتّفق الطرفان على ضرورة تجنيب المنطقة أي حرب تثقل كاهلها، كما واكدا على اهمية ترسيخ الاستقرار في المنطقة برمتها.