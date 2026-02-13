تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخير: لبنان يواجه عدواناً مستمراً ولن نرضخ للإملاءات الخارجية

Lebanon 24
13-02-2026 | 07:25
الخير: لبنان يواجه عدواناً مستمراً ولن نرضخ للإملاءات الخارجية
اعتبر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أن لبنان لا يزال يواجه عدواناً غاشماً لم يتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار، منتقداً صمت الدول الراعية تجاه استمرار آلة القتل وحرق الأراضي واحتلال بلدات واعتقال أسرى.
 
وأكد الخير، خلال موقفه الأسبوعي في دارته بالمنية، أن الضغوط العسكرية والسياسية لن تجعل لبنان يرضخ للإملاءات الخارجية.

وشدد الخير على الثقة التامة بالمؤسسة العسكرية وحكمة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في حماية البلاد، داعياً لصياغة استراتيجية دفاعية تتمسك بالثلاثية الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة).
 
ومطلبيّاً، طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء طرابلس المهددين جراء سقوط المباني، داعياً وزارة الأشغال لدعم قطاع النقل البري والتنسيق مع دول الجوار لتأمين عبور شاحنات الترانزيت. كما هنأ الخير المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، متوجهاً بالتحية للقيادة والشعب الإيراني في الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية.

