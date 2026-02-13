الخير: لبنان يواجه عدواناً مستمراً ولن نرضخ للإملاءات الخارجية

اعتبر رئيس المركز الوطني في كمال الخير أن لا يزال يواجه عدواناً غاشماً لم يتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار، منتقداً صمت الدول الراعية تجاه استمرار آلة القتل وحرق الأراضي واحتلال بلدات واعتقال أسرى.

وأكد الخير، خلال موقفه الأسبوعي في دارته بالمنية، أن الضغوط العسكرية والسياسية لن تجعل لبنان يرضخ للإملاءات الخارجية.



وشدد الخير على الثقة التامة بالمؤسسة العسكرية وحكمة العماد رودولف هيكل في حماية البلاد، داعياً لصياغة استراتيجية دفاعية تتمسك بالثلاثية الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة).

ومطلبيّاً، طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء المهددين جراء سقوط المباني، داعياً وزارة الأشغال لدعم قطاع النقل البري والتنسيق مع دول الجوار لتأمين عبور شاحنات الترانزيت. كما هنأ الخير بحلول شهر المبارك، متوجهاً بالتحية للقيادة والشعب في الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية.



