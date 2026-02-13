تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

خلاف ضو - القعقور "نحو الحل"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-02-2026 | 08:15
خلاف ضو - القعقور نحو الحل؟
تحدثت مصادر سياسية عن أن الخلاف بين النائبين "التغييريين" مارك ضو وحليمة القعقور، يأخذ مسارهُ نحو الحل لكي يكون الطرفان ضمن لائحة انتخابية واحدة في دائرة الشوف - عاليه، لكن الأمر هذا غير محسوم "نهائياً".
 
 
وقالت المصادر إنّ المسعى الآن يكمنُ في جذب عدد من المرشحين الجدد باتجاه "لوائح التغيير" التي ستكون عديدة ضمن الدائرة، خصوصاً أن هناك الأحزاب اليسارية دخلت على الخط بقوة في طرح ترشيحات وتسميات لأسماء ضمن اللوائح التي يجري العمل على تشكيلها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

