خلاف ضو - القعقور "نحو الحل"؟

تحدثت مصادر سياسية عن أن الخلاف بين النائبين " " وحليمة ، يأخذ مسارهُ نحو الحل لكي يكون الطرفان ضمن لائحة انتخابية واحدة في - عاليه، لكن الأمر هذا غير محسوم "نهائياً".



وقالت المصادر إنّ المسعى الآن يكمنُ في جذب عدد من المرشحين الجدد باتجاه "لوائح التغيير" التي ستكون عديدة ضمن الدائرة، خصوصاً أن هناك الأحزاب اليسارية دخلت على الخط بقوة في طرح ترشيحات وتسميات لأسماء ضمن اللوائح التي يجري العمل على تشكيلها.