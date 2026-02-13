تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:37
A-
A+
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحيا عدد من القيادات السياسية اللبنانية ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بسلسلة من البيانات والمواقف.
 
 
وكتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على حسابه على منصة "أكس": "في هذا الوطن، كلٌّ دفع ضريبته، لكن أغلى ضريبة هي الاغتيال الجسدي، دون أن ننسى قساوة الإغتيال السياسي؛ والظلم الكبير أن تبقى الحقيقة غير مكشوفة".
وختم قائلاً: "الرحمة لروح دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ولكل من تعرّض للتصفية الجسدية. علّنا نتعظ بأن الحوار والتفاهم وحدهما ينقذان لبنان".


من جهته، صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان جاء فيه: "تحلُّ الذكرى الحادية والعشرون لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وكلنا أمل بمستقبل لبنان أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف: "الأهداف التي استشهد من أجلها الرئيس الحريري قد تحقق جزءٌ كبيرٌ منها. لقد أقدمت جماعة الممانعة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحجة أنه كان وراء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، الذي دعا إلى خروج جيش الأسد من لبنان وحلّ جميع التنظيمات المسلحة غير الشرعية. وها نحن اليوم من دون الأسد حتى في سوريا، وعلى قاب قوسين أو أدنى من حلّ التنظيمات المسلحة غير الشرعية كلها، وبسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية".
 
وأكمل: "أما السبب الآخر لاغتيال الرئيس رفيق الحريري فكان عمله الدؤوب من أجل الوصول إلى دولة حديثة ومتطورة، يسودها الإنماء والإعمار، خالية من الفوضى والفساد وانعدام الكفاءة، ويعيش اللبنانيون في ظلها بكرامة وبحبوحة. وفي هذه المناسبة، أدعو اللبنانيين جميعًا إلى التكاتف لتحقيق ما تبقى من أهداف الرئيس رفيق الحريري، وفاءً لذكراه، وأمانةً للبنانيين الذين منحونا ثقتهم".


بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "أكس": "في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نستحضر مشروع الاعتدال والوحدة وبناء الدولة الذي آمن به، ونجدّد الإيمان بلبنان السيادة والعدالة ودولة المؤسسات. الرحمة لروحه ولأرواح جميع الشهداء".
 
 
أيضاً، قال وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة "أكس": "في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الشهيد رفيق الحريري، يقف لبنان أمام ذاكرة تختزن حلم الدولة وازدهارها. لم يكن استشهاده حدثا عابرا، بل لحظة مفصلية في تاريخ الوطن، اختبرت فيها إرادة اللبنانيين بالتمسك بالعدالة والحقيقة".
 
 
كذلك، كتب رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير على منصة "أكس": "في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نستعيد مسيرة رجل آمن بلبنان وطنا للفرص والإبداع لا ساحة للصراعات، وبالاعتدال نهجا، وبالإنماء طريقا لبناء الدولة. قاد مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، ووضع بصمته في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وسعى لترسيخ حضور لبنان عربيا ودوليا".
 
 
وتابع: "رغم مرور 21 عاما على اغتياله، لم يستطع اغتيال الفكرة التي حملها، وبقي مشروع الدولة، والاقتصاد المزدهر، والتعليم المنفتح، حاضرا في وجدان اللبنانيين. في كل يوم، نجدد العهد بأن يبقى لبنان الذي حلم الرئيس الشهيد به وطنًا للعيش المشترك، وللشباب الطامح، وللمستقبل الذي يستحقه أبناؤه. رحم الله الرئيس الشهيد".
 
 
أيضاً، زار النائب السابق كاظم الخير ضريح الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء في وسط بيروت، عشية الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث قرأ الفاتحة على أرواحهم.
 


وأكد أن "مشروع الحريري يشكّل الخلاص الوحيد للبنان، من خلال بناء الدولة عبر المؤسسات، وبناء الإنسان عبر العلم".
 

بدوره، قال النائب أحمد الخير في ذكرى استشهاد الحريري: "21 عاماً، والألم في 14 شباط يعود كأننا في اللحظة الأولى لاغتياله، مع اليقين بأن الكبار من أمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يغيبون عن ذاكرة وطن يفتقدهم كل يوم في حاضره ومستقبله".


أضاف في بيان: "في 14 شباط 2026، نجدد العهد، من المنية مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن نبقى أوفياء لرسالته، وأن نواصل العمل من أجل لبنان الذي استشهد من أجله، لبنان السيادة والشراكة والاعتدال، لبنان الإعمار والإنماء المتوازن، لبنان العربي بهويته وانتمائه وانفتاحه".


وختم: "العهد للرفيق باقٍ... ما بقي لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولةٍ قويةٍ عادلة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى استشهاد الحريري.. ماذا قال سلام؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي في ذكرى استشهاد الحريري: نفتقده رجل دولة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 19:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

اللبنانية

من جهته

التيار

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:08 | 2026-02-13
Lebanon24
12:04 | 2026-02-13
Lebanon24
12:00 | 2026-02-13
Lebanon24
11:58 | 2026-02-13
Lebanon24
11:33 | 2026-02-13
Lebanon24
11:27 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24