لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مكبّل اليدين… فرار "أبو شعره" من آلية قوى الأمن!
Lebanon 24
13-02-2026
|
08:19
أفادت مصادر أمنية أنه أثناء اقتياد موقوفين داخل آلية تابعة لقوى الأمن الداخلي في
طرابلس
، تمكّن أحد السجناء الملقّب بـ أبو شعره من الفرار بعد فتح باب الآلية، وذلك رغم كونه مكبّل اليدين.
وأشارت المصادر إلى أن
الأجهزة الأمنية
باشرت فوراً عمليات البحث والتعقّب في المنطقة ومحيطها، تمهيداً لتوقيفه وإعادته إلى الحجز.
