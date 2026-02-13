مكبّل اليدين… فرار "أبو شعره" من آلية قوى الأمن!

أفادت مصادر أمنية أنه أثناء اقتياد موقوفين داخل آلية تابعة لقوى الأمن الداخلي في ، تمكّن أحد السجناء الملقّب بـ أبو شعره من الفرار بعد فتح باب الآلية، وذلك رغم كونه مكبّل اليدين.



وأشارت المصادر إلى أن باشرت فوراً عمليات البحث والتعقّب في المنطقة ومحيطها، تمهيداً لتوقيفه وإعادته إلى الحجز.

