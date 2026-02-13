اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين

نوهت الأولى السيدة نعمت عون بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الاجتماعية والخيرية لتوفير أفضل رعاية للمحتاجين، ولاسيما منها دار الايتام الإسلامية.كلام السيدة الأولى جاء خلال زيارة تفقدية قامت بها إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية في - دار الأيتام الإسلامية في مركزها في منطقة الطريق الجديدة، حيث كان في استقبالها كل من رئيس مجلس العمدة السيدة ندى سلام نجا، مجلس العمدة الأستاذ طلال الصلح، وعضوات مجلس العمدة السيدات سوسن الوزان جبري، هالة شقير ، ناهد الزين نعماني، رولا قرنفل، رندى محاسني، والمدير العام الأستاذ بشار قوتلي وإدارة الدار وأطفالها وبحضور السيدة سلوى السنيورة بعاصيري.وقد جالت السيدة الاولى في أرجاء الدار وتعرفت على الخدمات الرعائية التي تقدمها مؤسساتها من إقامة، وغداء وتمكين علمي ومهني و حرفي لمستفيديها، خصوصا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتفقدت السيدة عون مباني الإقامة والصحة والتغذية، والمعرض الحرفي لمنتجاتهم اليدوية مبدية كثير التفاعل معهم.وكان لرئيسة مجلس العمدة الأستاذة ندى سلام نجا كلمة رحبت من خلالها بزيارة السيدة الاولى معربة عن شكرها العميق لتلبيتها الزيارة لهذه المؤسسة العريقة التي تقدم خدماتها للأيتام ومن هم بمثابتهم، الحالات الاجتماعية الصعبة، وذوي الإعاقة، وبرامج تمكين المرأة، وخدمة أطفال الأمهات العاملات، إلى جانب رعاية كبار السن من غير العجزة، و التي تسديها للفئات شديدة الفقر من خلال مراكزها المنتشرة على مساحة الوطن من إلى الجنوب.‏وشكرت السيدة الأولى الحاضرين على هذه الدعوة وتحاورت معهم حول التحديات التي تواجه المؤسسة في ظل الظروف الصعبة ومدى مساعدة الجهات الرسمية في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وقد أكد التعامل المستمر مع الجهات المعنية لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية.وشرحت رئيسات القطاعات المعنية قضايا دعم حقوق ذوي الإعاقة واهمية الضغط في تنفيذ القانون 220‏/2000 الخاص بذوي الإعاقة، كما قضية مكتومي القيد وضرورة إقرار قانون لإصدار الهويات الخاصة بهم كحق اساسي من حقوقهم الانسانية.وكما كان لبعض المستفيدات من خدمة كبار السن مطلب إنساني وهو إقرار قانون ضمان الشيخوخة واسترداد أموال المودعين الذي يضمن الحياة اللائقة لكبار السن للعيش بكرامة. وأكدت من جانبها السيدة الاولى دعمها ومتابعتها لهذه المطالب من موقعها وتوجهت بكلمات تحفيزية لمستفيدي الدار من الأطفال والناشئة بالاهتمام بتعليمهم ومستقبلهم لأن بناء الوطن يكمن في بناء جيل واعد. وقالت: "سررت اليوم بزيارة دار الأيتام الاسلامية وما رأيته يفرح القلب لا سيما وأن هناك أشخاصاً ما زالوا يؤمنون بالانسان ويهتمون به وآمل أن تنعكس هذه الصورة على كل لبنان. أحيي جهود العاملين في دار الأيتام الاسلامية وأقول لهم "يعطيكم العافية"، لأني أعرف حجم التحديات ولكن رغم هذه التحديات، فإنهم لم يبخلوا بأي جهد للاهتمام بالأطفال والايتام والمسنين."وتم التقاط عدد من الصور التذكارية للسيدة الاولى مع مجلس عمدة الدار والأطفال.ثم زارت السيدة عون المقر العام لدار الأيتام في منطقة الظريف حيث أقيمت مأدبة غداء على شرفها في مركز "أشغالنا" لتمكين المرأة التابع للدار بحضور عقيلة رئيس الحكومة السيدة سحر بعاصيري سلام، وعقيلتي رئيسي الحكومة السابقين هدى السنيورة ونوار ، والوزيرة السابقة السيدة ليلى الصلح حماده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، وشخصيات اجتماعية واقتصادية.