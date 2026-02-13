توقيف 15 شخصاً في بيروت خلال أسبوع.. وهذه التفاصيل

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً للتّحريات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظّرفية التي أقامتها في خلال الفترة الممتدّة من 03-02-2026 ولغاية 10 منه، من توقيف /15/ شخصًا في مناطق مختلفة من العاصمة، بجرائم قتل، سرقة، وحيازة مخدّرات، وحيازة مسدّس، وغيرها.كما تمكّنت دوريات المفرزة من ضبط آليّات مُخالفة: /293/ درّاجة آليّة، و/6/ سيّارات.سُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختصّ.