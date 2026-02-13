منسى يبحث مع وفد برلماني ألماني تطبيق القرار 1701 ودور "اليونيفيل"

استقبل ، اللواء ميشال منسى، اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في اليرزة، عضو الاتحادي الألماني السيدة لويز أمتسبرغ، حيث عقد الجانبان اجتماعاً تناول استعراضاً شاملاً للأوضاع الأمنية الراهنة في والمنطقة، مع تركيز خاص على التطورات الميدانية في .



شهد اللقاء تباحثاً معمقاً في آليات تطبيق رقم 1701، واستعراض خطة انتشار الرامية إلى تعزيز الاستقرار وبسط سلطة كامل التراب الوطني. كما تطرق الجانبان إلى المهام التي تضطلع بها قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، والتحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهامها، بالإضافة إلى سبل تطوير التعاون العسكري والتقني بين لبنان وألمانيا بما يخدم استقرار المنطقة.



وفي هذا السياق، أعرب اللواء منسى عن شكره وتقديره لجمهورية الاتحادية على مساعداتها المستمرة والمستدامة للجيش اللبناني، منوهاً بمشاركتها الفاعلة في القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل". وشدد على أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق الوثيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم سيادة لبنان.



وعلى صعيد آخر، التقى اللواء منسى رئيس "حركة الأرض " الشيخ طلال الدويهي، حيث جرى التداول في آخر المستجدات على الساحة الداخلية، والبحث في جملة من الوطنية الملحة التي تهم الشأن العام.





