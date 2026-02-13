تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

منسى يبحث مع وفد برلماني ألماني تطبيق القرار 1701 ودور "اليونيفيل"

Lebanon 24
13-02-2026 | 08:17
منسى يبحث مع وفد برلماني ألماني تطبيق القرار 1701 ودور اليونيفيل
منسى يبحث مع وفد برلماني ألماني تطبيق القرار 1701 ودور اليونيفيل photos 0
استقبل وزير الدفاع الوطني، اللواء ميشال منسى، اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في اليرزة، عضو البرلمان الاتحادي الألماني السيدة لويز أمتسبرغ، حيث عقد الجانبان اجتماعاً تناول استعراضاً شاملاً للأوضاع الأمنية الراهنة في لبنان والمنطقة، مع تركيز خاص على التطورات الميدانية في جنوب لبنان.

شهد اللقاء تباحثاً معمقاً في آليات تطبيق القرار الدولي رقم 1701، واستعراض خطة انتشار الجيش اللبناني الرامية إلى تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. كما تطرق الجانبان إلى المهام التي تضطلع بها قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، والتحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهامها، بالإضافة إلى سبل تطوير التعاون العسكري والتقني بين لبنان وألمانيا بما يخدم استقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء منسى عن شكره وتقديره لجمهورية ألمانيا الاتحادية على مساعداتها المستمرة والمستدامة للجيش اللبناني، منوهاً بمشاركتها الفاعلة في القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل". وشدد وزير الدفاع على أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق الوثيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم سيادة لبنان.

وعلى صعيد آخر، التقى اللواء منسى رئيس "حركة الأرض اللبنانية" الشيخ طلال الدويهي، حيث جرى التداول في آخر المستجدات على الساحة الداخلية، والبحث في جملة من القضايا الوطنية الملحة التي تهم الشأن العام.

