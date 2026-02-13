برّي في ذكرى استشهاد الحريري: نفتقده رجل دولة

قال رئيس مجلس النواب الاستاذ بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس : نفتقده رجل دولة وداعية وحدة ونهج إعتدال في ذكرى شهادته مدعوون للتأكيد والتمسك بهذه العناوين لحفظ الذي نذر الرئيس الشهيد نفسه من أجله ، لكي يبقى لبنان وطناً لكل أبنائه وطنا للإنسان

Advertisement