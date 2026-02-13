إطلاق الفرع اللبناني لـرابطة المرأة العربية في القطاع البحري

شهد معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا، الإطلاق الرسمي للفرع اللبناني لرابطة المرأة العربية في القطاع البحري، وذلك برعاية للنقل البري والبحري وبمشاركة حاشدة من السيدات العاملات والقياديات في القطاع البحري.

ويهدف إطلاق هذا الفرع، وفق بيان صادر للمناسبة، إلى تعزيز حضور المرأة في مختلف مجالات الصناعة البحرية ودعم تمكينها المهني والقيادي، بما ينسجم مع أهداف الرابطة الإقليمية الرامية لترسيخ بيئة عمل شاملة ومتوازنة.



استُهل اللقاء بكلمة لمدير المعهد الدكتور اسطفان عسال، أكد فيها على الأهمية الوطنية لتأسيس الفرع اللبناني كخطوة داعمة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. من جهتها، رحبت رئيسة مصلحة التدريب البحري في المديرية العامة للنقل البري والبحري بوزارة الأشغال العامة والنقل، مايا الطيّارة، بهذه المبادرة، مشددة على دعم المديرية لكل المساعي التي تعزز تطوير القطاع البحري وتحديثه.



وقد تخلل جدول أعمال اللقاء عرض لمسودة والنظام الداخلي وإقرار الإطار التنظيمي الذي سيحكم عمل الفرع، أعقبته انتخابات المجلس التنفيذي الأول وفق آلية اقتراع معتمدة، حيث أسفرت النتائج عن تولي هبة بوارشي رئاسة الرابطة، وندى حلاوي منصب نائبة الرئيسة، وكريستينا حنا كأمانة عامة، ونسيم صالح كأمانة للصندوق.

كما ضم المجلس التنفيذي كلاً من رهام جمال لمسؤولية الإعلام والعلاقات العامة، ومادونا للمتابعة والتقييم، وراشيل تادرس لإدارة المشاريع، وساندرا كمستشارة قانونية، وراشيل خشان لمسؤولية تسجيل العضوية، بالإضافة إلى مايا الطيّارة لمسؤولية الاستراتيجية.



ومن المقرر أن يتولى المجلس المنتخب قيادة المرحلة التأسيسية ووضع خطة العمل السنوية، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الحادي والثلاثين من آذار عام 2026. وخلص البيان إلى أن إطلاق الفرع اللبناني يمثل خطوة تنظيمية جوهرية لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري وتطوير أطر التعاون المهني على المستويين الوطني والإقليمي.



