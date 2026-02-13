إطلاق الفرع اللبناني لـرابطة المرأة العربية في القطاع البحري

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إطلاق الفرع اللبناني لـ"رابطة المرأة العربية في القطاع البحري"
Lebanon 24
13-02-2026
|
08:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا، الإطلاق الرسمي للفرع اللبناني لرابطة المرأة العربية في القطاع البحري، وذلك برعاية
المديرية العامة
للنقل البري والبحري وبمشاركة حاشدة من السيدات العاملات والقياديات في القطاع البحري.
ويهدف إطلاق هذا الفرع، وفق بيان صادر للمناسبة، إلى تعزيز حضور المرأة في مختلف مجالات الصناعة البحرية ودعم تمكينها المهني والقيادي، بما ينسجم مع أهداف الرابطة الإقليمية الرامية لترسيخ بيئة عمل شاملة ومتوازنة.
استُهل اللقاء بكلمة لمدير المعهد الدكتور اسطفان عسال، أكد فيها على الأهمية الوطنية لتأسيس الفرع اللبناني كخطوة داعمة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. من جهتها، رحبت رئيسة مصلحة التدريب البحري في المديرية العامة للنقل البري والبحري بوزارة الأشغال العامة والنقل، مايا الطيّارة، بهذه المبادرة، مشددة على دعم المديرية لكل المساعي التي تعزز تطوير القطاع البحري وتحديثه.
وقد تخلل جدول أعمال اللقاء عرض لمسودة
الدستور
والنظام الداخلي وإقرار الإطار التنظيمي الذي سيحكم عمل الفرع، أعقبته انتخابات المجلس التنفيذي الأول وفق آلية اقتراع معتمدة، حيث أسفرت النتائج عن تولي هبة بوارشي رئاسة الرابطة، وندى حلاوي منصب نائبة الرئيسة، وكريستينا حنا كأمانة عامة، ونسيم صالح كأمانة للصندوق.
كما ضم المجلس التنفيذي كلاً من رهام جمال لمسؤولية الإعلام والعلاقات العامة، ومادونا
سماحة
للمتابعة والتقييم، وراشيل تادرس لإدارة المشاريع، وساندرا
خوري
كمستشارة قانونية، وراشيل خشان لمسؤولية تسجيل العضوية، بالإضافة إلى مايا الطيّارة لمسؤولية الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يتولى المجلس المنتخب قيادة المرحلة التأسيسية ووضع خطة العمل السنوية، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الحادي والثلاثين من آذار عام 2026. وخلص البيان إلى أن إطلاق الفرع اللبناني يمثل خطوة تنظيمية جوهرية لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري وتطوير أطر التعاون المهني على المستويين الوطني والإقليمي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
Lebanon 24
"تيك توك": خفض حصة بايت دانس الصينية في الفرع الأميركي إلى 20%
13/02/2026 19:45:01
13/02/2026 19:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء
Lebanon 24
"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء
13/02/2026 19:45:01
13/02/2026 19:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"العربية إنكليزي": 90 قذيفة دقيقة استخدمت بالضربات على داعش بسوريا
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"العربية إنكليزي": 90 قذيفة دقيقة استخدمت بالضربات على داعش بسوريا
13/02/2026 19:45:01
13/02/2026 19:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة "قدماء القوى المسلحة": حقوقنا ليست قابلة للمساومة
Lebanon 24
رابطة "قدماء القوى المسلحة": حقوقنا ليست قابلة للمساومة
13/02/2026 19:45:01
13/02/2026 19:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال العامة والنقل
المديرية العامة
من جهته
الدستور
مادونا
الرامي
سماحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري
Lebanon 24
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري
12:37 | 2026-02-13
13/02/2026 12:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان
Lebanon 24
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان
12:08 | 2026-02-13
13/02/2026 12:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
Lebanon 24
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
12:04 | 2026-02-13
13/02/2026 12:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بارودي: لاعتماد طرابلس ضمن خطة إعمار سوريا
Lebanon 24
بارودي: لاعتماد طرابلس ضمن خطة إعمار سوريا
11:58 | 2026-02-13
13/02/2026 11:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:37 | 2026-02-13
في ذكرى استشهاده الـ21.. هكذا تحدث سياسيون عن رفيق الحريري
12:08 | 2026-02-13
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان
12:04 | 2026-02-13
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
12:00 | 2026-02-13
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
11:58 | 2026-02-13
بارودي: لاعتماد طرابلس ضمن خطة إعمار سوريا
11:33 | 2026-02-13
جنبلاط: هناك محاولة لسلخ الدروز عن محيطهم والمعركة "فكرية وثقافية"
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24