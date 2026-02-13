شحادة وحجار يوقعان مشروع الهوية الرقمية والبنية التحتية الوطنية

استقبل والبلديات في مكتبه، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، حيث جرى التداول في مشروع الهوية الرقمية والبنية التحتية الوطنية الرقمية.

وشهد الاجتماع توقيع فكرة المشروع كخطوة عملية أولى، تمهيداً لرفعه إلى والشراكة.



يتضمن المشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية التي ستتولى والبلديات إدارتها، بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات تعريف إلكترونية وطنية تُمكّن المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة وموثوقة.

كما يشمل المشروع تطوير البنى التحتية الوطنية الرقمية بإدارة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في .



