بعد فراره.. توقيف "أبو شعره" خلال أقل من ساعة

أفادت مندوبة " "، أنّه بعد فرار المدعو "م.ع.ع." الملقّب بـ أبو شعرة من آلية عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي أثناء اقتياد سجناء في مدينة ، تمكّنت من تعقّبه وتوقيفه خلال أقل من ساعة.



وقد جرى اقتياده مجدداً، وبوشرت التحقيقات معه أصولًا.

