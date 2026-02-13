تفاصيل جديدة… هذه آخر المعلومات عن الرفاة التي عُثر عليها في كفرشوبا

وصلت قبل قليل الرفاة التي كان قد عُثر عليها في بلدة كفرشوبا إلى مختبرات لإجراء فحص الـ"DNA"، للتأكّد مما إذا كانت تعود إلى عظام بشرية ومن المتوقع ٲن تصدر نتيجة فحص الـ"DNA" خلال الأيام القليلة المقبلة.

